Vor dem Spiel gegen Rom: Alonso „sehr glücklich“ bei Bayer

Alonso und Leverkusen bestreiten am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) das Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Rom. Das Hinspiel hatte die Werkself mit 0:1 verloren.

Florian Wirtz geht dennoch entspannt und voller Vorfreude in das "schönste Spiel" der Saison. "Ich verspüre keinen Druck, deswegen brauche ich den nicht auszublenden", sagte der 20-Jährige. "Wir haben in Europa immer wieder gezeigt, was in uns steckt und unsere Stärken sind. Deswegen wissen wir, dass wir mit unserer Qualität weiterkommen können."