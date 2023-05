Bayer Leverkusen: Xabi Alonso mit Zukunfts-Ansage!

Xabi Alonso hat Bayer Leverkusen den Erfolg zurückgebracht. Das hat ihn für viele Top-Teams in Europa interessant gemacht. Jetzt hat sich der Trainer zu seiner Zukunft geäußert.

Aufatmen in Leverkusen: Xabi Alonso bleibt!

Das hat der spanische Trainer am Mittwochmittag auf der Pressekonferenz vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen die AS Rom (Donnerstag ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) bestätigt.