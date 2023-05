Formel 1: Rennen in Imola abgesagt - es ist eine Frage der Sicherheit

Das Formel-1-Rennen in Imola wird abgesagt. Das Rennen in Norditalien kann wegen schweren Unwettern nicht stattfinden.

Schwere Unwetter und Überschwemmungen rund um die norditalienische Stadt machen eine Durchführung des Events am Wochenende unmöglich. Wie die Formel 1 in einem Statement am Mittwoch bekannt gab, könne die Sicherheit für Fans, Fahrer und Teammitglieder nicht gewährleistet werden.

Eine Absage sei daher die „richtige und verantwortungsvolle“ Entscheidung. „Es wäre nicht in Ordnung, die lokalen Behörden und Rettungskräfte in einer schwierigen Situation noch mehr unter Druck zu setzen.

Die Vorbereitungen an der Strecke ruhten am Dienstag und Mittwoch zunächst, nachdem die Boxengasse und der TV-Bereich geräumt worden waren. Normalerweise werden dienstags und mittwochs vor einem Grand Prix die Aufbauarbeiten vollendet. Am Donnerstag hätte der Medientag auf dem Programm gestanden, am Freitag das erste Training.