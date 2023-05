WM-Spiele der Basketballer angesetzt

Die deutschen Fans werden nicht allzu früh für die WM-Gruppenspiele der Basketball-Nationalmannschaft aufstehen müssen. Wie der Weltverband FIBA mitteilte, bestreiten Kapitän Dennis Schröder und Co. ihr Auftaktduell mit Co-Gastgeber Japan in Okinawa am 25. August um 14.10 Uhr MESZ (21.10 Uhr Ortszeit). Zwei Tage später geht es in der starken Gruppe E um 10.30 Uhr gegen Australien. Tip-off zum Vorrundenabschluss gegen Finnland ist am 29. August um 9.30 Uhr.