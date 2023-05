Rolfes-Appell vor Rückspiel: "Müssen alles raushauen"

Trotz der Hinspielpleite im Europa-League-Halbfinale sieht Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes "eine große Chance" auf das erste europäische Endspiel seit 21 Jahren. "Es ist relativ einfach: Wir müssen das Spiel gewinnen", sagte der 41-Jährige vor dem Rückspiel gegen die AS Rom am Donnerstagabend (21.00 Uhr RTL): "So müssen wir ins Spiel gehen. Mit dem Willen, in den entscheidenden Momenten da zu sein und Tore zu erzielen."