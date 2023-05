Sorge um Bayern-Star: Yann Sommer verpasst Training vor Leipzig-Spiel

Yann Sommer verpasst das Mannschaftstraining des FC Bayern wegen einer Erkrankung. Der Torhüter leidet an Magen-Darm-Beschwerden.

Yann Sommer hat das Training des FC Bayern am Mittwochvormittag wegen einer Erkrankung verpasst.

Wie der deutsche Rekordmeister per Twitter mitteilte, muss der Torhüter wegen Magen-Darm-Beschwerden pausieren. Weitere Details wurden nicht genannt.

Ob ein Einsatz des 34-Jährigen am vorletzten Bundesliga-Spieltag gefährdet ist, bleibt damit zunächst unklar. Die Bayern spielen am Samstagabend um 18.30 Uhr gegen RB Leipzig.

Sommer hatte seit seinem Wechsel im Winter sämtliche Spiele für den FC Bayern absolviert. Als Vertreter von Kapitän Manuel Neuer war er mehrfach in die Kritik geraten. Immer wieder wurde dabei seine zu geringe Körpergröße als Makel angeführt.

Sollte der Schweizer tatsächlich ausfallen, stünde Sven Ulreich als Backup bereit. In der laufenden Saison kommt er auf acht Saisoneinsätze. Neuer kann nach einer schweren Verletzung zwar wieder mit dem Ball arbeiten, befindet sich aber noch im Aufbautraining. Der 37-Jährige will in der nächsten Saison wieder angreifen.