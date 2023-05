Eishockey-WM 2023: USA und Kanada gefordert - LIVE im TV, Stream und Ticker bei SPORT1

Chancenwucher! So viel lässt das DEB-Team gegen USA liegen

Bei der Eishockey-WM geht es in die heiße Gruppenphase. Am Mittwoch sind die beiden Schwergewichte USA und Kanada gefordert. Alle Infos.

Die Gruppenphase bei der Eishockey-WM geht in die heiße Phase.

Am Mittwoch geht es los mit dem Duell zwischen Lettland und Norwegen in Gruppe B. Die Norweger stehen auf dem fünften Rang, zwei Punkte vor Lettland. Die ersten vier Plätze berechtigen zur Teilnahme am Viertelfinale.