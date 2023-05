FC Bayern: Salihamidzic widerspricht Nagelsmann-Berater! "Nein, das ist nicht richtig"

Kahns Zeit abgelaufen? Das ist dran an den Gerüchten

Noch immer gibt es - Wochen nach der Freistellung des Trainers - offene Fragen. Jetzt widersprechen sich Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Nagelsmann-Berater Volker Struth in einer Angelegenheit öffentlich.

Struth behauptete im Bild -Podcast „Phrasenmäher“, dass Nagelsmanns Ski-Urlaub kurz vor seinem Aus von Vereinsseite genehmigt worden sei. „Das war im Übrigen abgesprochen. Julian hatte kaum Leute da und ich glaube, es war so, dass man zwischen Julian und Hasan ein Gespräch geführt hat und dann kam ganz klar: ‚Ja gut, dann hau‘ die anderthalb Tage ab.‘“

Salihamidzic kontert: „Nein, das ist nicht richtig“

Dem widersprach Salihamidzic allerdings in der Bild: „Nein, das ist nicht richtig. Ich habe Julian ab Montag in besagter Woche nicht mehr gesehen, er kam Freitagnachmittag an die Säbener Straße zurück.“