Vor Formel-1-Rennen in Imola: Lage weiter angespannt

Anhaltend starke Regenfälle erschweren die Vorbereitungen auf das Formel-1-Rennen in Imola am Sonntag. Die Aufbauarbeiten ruhen im Moment.

Nachdem die Boxengasse und der TV-Bereich auf dem Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari am Dienstag geräumt wurden, sollte am Mittwoch auf Anraten der Behörden niemand zur Rennstrecke kommen. Erst in der Nacht auf Donnerstag sollen die Niederschläge in der Emilia-Romagna deutlich nachlassen.