Bittere Hand: Rolle nur Fünfter in Super MILLION$

Pokerspieler sprechen von einem „Cooler“, wenn eine richtig starke Hand doch noch abgefangen wird. Dem deutschen Pro Benjamin Rolle widerfuhr es gestern am Finaltable der GGPoker Super MILLION$.

Es hat nicht sollen sein für Benjamin Rolle. Am Dienstagabend zählte der deutsche Pro am Final Table beim $10.300 Super MILLION$ bei GGPoker lange Zeit zu den Bigstacks, ehe ihm ein Cooler einen dicken Strich durch die Rechnung machte. Nutznießer war der Bulgare Onyan Dimov, der am Ende auch seinen dritten Sieg beim größten wöchentlichen High-Roller-Turnier feierte.