"Ein Traum": Neues Bayern-Heimtrikot schlicht gehalten

Schlicht gehalten mit weißer Brust und tiefroten Ärmeln: So wird der FC Bayern in der kommenden Saison auflaufen. Die Münchner und ihr Partner (adidas) haben am Mittwoch das neue Heimtrikot des deutschen Fußball-Rekordmeisters präsentiert. Es erinnert an jenes aus der ersten Bundesliga-Saison der Bayern 1965/66.