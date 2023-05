FC Bayern: So sieht das neue Heimtrikot aus - Rot nicht mehr dominierende Farbe

Fan-Freude! Müller in ungewohnter Mission auf Trainingsplatz

Anders als in den meisten Jahren ist rot diesmal nicht die dominierende Farbe. Rot bleiben lediglich die Ärmel sowie die Logos von Ausrüster und Sponsor und die Rückennummern.

Gerade beim Blick auf die Ärmel fällt ein interessantes Detail ins Auge: Das Logo von Sponsor Qatar Airways fehlt. Auch im Fanshop wird das neue Jersey ohne den Aufdruck angeboten. Um den umstrittenen Geldgeber aus Katar hatte es in den vergangenen Jahren beim FCB immer wieder heftige Diskussionen gegeben, nicht zuletzt auf einer denkwürdigen Mitgliederversammlung 2021.

„Der Kern der visuellen DNA des Rekordmeisters“

Zum Design des neuen Stils erklärte Hersteller adidas derweil in einem Statement: „Das Trikot zelebriert die einzigartige Verbindung des Vereins zu den Farben Rot und Weiß, die den Kern der visuellen DNA des Rekordmeisters darstellen.“

So sieht das neue Heimtrikot des FC Bayern aus

Weiter heißt es: „Das schlichte Trikot besteht aus einem weißen Grundton mit kräftigen, tiefroten Ärmeln. Das Design erinnert an das Heimtrikot, das der Verein in seiner ersten Saison in der1. Liga trug. Die Innenseite des Kragens zeigt den Schriftzug ‚Rot & Weiß ein Leben lang‘ - eine Anspielung auf eine der Vereinsstatuten, die besagt, dass Heimtrikots rot und weiß sein müssen.“