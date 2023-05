Live im TV: Kate Abdo lässt Experten ausflippen: "Werden alle entlassen!"

Die bekannte TV-Moderatorin vergas am Rande des Final-Einzugs von Inter für einen kurzen Moment, für welchen Sender sie gerade vor der Kamera stand - was ihre drei Experten-Kollegen Thierry Henry, Jamie Carragher und Micah Richards in helle Aufregung versetzte.

Carragher brach in einen Lachanfall aus und ging hinter dem Tisch am Spielfeldrand, an dem sich das Quartett versammelt hatte, in Deckung. Henry schaute ungläubig, legte sein Mikrofon ab und schritt von dannen. Auch Richards konnte sich kaum halten. Abdo selbst drehte sich ebenfalls von den Kameras ab.