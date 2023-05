NBA: Spurs erhalten ersten Pick im NBA-Draft

Die San Antonio Spurs haben beim kommenden NBA-Draft das Erstzugriffsrecht erhalten und können mit dem ersten Pick das französische Supertalent Victor Wembanyama wählen. Das ergab die sogenannte „Draft Lottery“. Die jährliche Auswahl der Talente findet am 22. Juni in New York statt. Wembanyama gilt als der begehrteste erste Pick seit LeBron James im Jahr 2003.