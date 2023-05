NBA: Schröder verliert Halbfinal-Auftakt mit den Lakers

In Denvers Ball Arena liefen die Lakers schnell einem Rückstand hinterher, lagen im dritten Viertel sogar mit 21 Punkten zurück, kamen im letzten Abschnitt aber noch einmal auf drei Punkte heran. "In der ersten Hälfte waren wir wirklich gut, haben das Spiel kontrolliert. Dann haben wir die Kontrolle etwas verloren", sagte der zweimalige MVP Jokic bei ESPN.

Schröder verwandelte in 32 Minuten auf dem Parkett zwei Dreier, hinzu kamen fünf Assists. Angeführt wurden die Lakers von Anthony Davis, der 40 Punkte erzielte, und LeBron James mit 26 Zählern.

Das zweite Spiel der Best-of-seven-Serie findet am Donnerstag (Ortszeit) erneut in Denver statt. Vor drei Jahren hatten die Nuggets gegen die Lakers in der Corona-Bubble von Orlando das Halbfinale verloren, L.A. wurde später Meister.