NBA-Playoffs: Jokic und die Nuggets besiegen Los Angeles Lakers - weil LeBron James spät patzt

James vergibt die große Chance zum Ausgleich

Letztlich waren die Lakers aber nur kurz mit 2:0 in Führung, ehe Jokic und Co. das Ruder an sich rissen. „Wir wussten, dass sie kommen würden, das ist ein schwieriges Team. Wie knapp es war, macht am Ende keinen Unterschied. Ein Sieg ist ein Sieg“, erklärte Jokic.

Spiel zwei steht am Freitag um 2.30 Uhr auf dem Programm. Dann wird in der Ball Arena gespielt, wo die Nuggets in den Playoffs bei sieben Siegen in Folge stehen. Insgesamt haben sie in der gesamten Saison 41 von 48 Spielen vor heimischem Publikum gewonnen.