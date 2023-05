Anzeige

Modric und Kroos: Real-Duo will in der Champions League weiter dominieren Ein Duo für die Ewigkeit

Ancelotti erklärt: Darum spielen Kroos und Modric immer

Christopher Michel

Toni Kroos und Luka Modric sind seit neun Jahren das Herzstück von Real Madrid. Gegen Manchester City arbeiten sie weiter an ihrem Legendenstatus.

Die Formel ist ganz einfach: Wer die Champions League gewinnen will, der muss erst Real Madrid aus dem Weg räumen.

Die Erfolge der Königlichen in den vergangenen zehn Jahren sind unglaublich, die zusammengewachsene Mannschaft holte in diesem Zeitraum fünfmal die Königsklasse.

Bei vier dieser fünf Triumphe hieß das Herzstück der Madrilenen Toni Kroos und Luka Modric.

Es ist ein Duo für die Ewigkeit, das in der Champions League in 76 Partien gemeinsam auf dem Feld stand.

Kroos und Modric wie „ein altes Ehepaar“

In der im Mai 2023 erschienen Autobiografie „Luka Modric – Mein Spiel“ gibt der 37 Jahre alte Kroate auf 396 Seiten sein Leben wider.

Für den Vize-Weltmeister von 2018 bedeuten Familie und Werte wie Vertrauen und Zuverlässigkeit sehr viel. Kroos und er haben auch deshalb eine enge Verbindung.

Nicht ohne Grund gebührte Kroos auch das erste Vorwort der Lektüre: „Uns beiden reichten schon immer wenige Worte, um uns zu verständigen. Wir müssen nicht in einer Tour reden.“ Nach mehr als 300 gemeinsamen Spielen sei man „vertraut wie ein altes Ehepaar“.

Kroos kam 2014 als frischgebackener Weltmeister aus Rio nach Madrid. Mit dem FC Bayern München hatte er sich nicht mehr auf eine Verlängerung des 2015 auslaufenden Vertrags einigen können, verließ den Klub.

Der in Deutschland bis heute teilweise sehr kritisch und spöttisch als „Querpass-Toni“ titulierte Kroos traf mit diesem Wechsel die sportlich wohl beste Entscheidung seines Lebens.

Das „Duo für die Ewigkeit“ trotzt dem fortgeschrittenen Fußballer-Alter

Modric war schon zwei Jahre länger da und nahm sich ihm zu Beginn an, sie kommunizierten zunächst auf Englisch. Diese Bindung war auf und neben dem Platz sehr eng.

„In der Kabine sitzen wir fast nebeneinander – nach Rückennummern sortiert, er ist unser Zehner, ich trage die Acht, nur Karim Benzema ist zwischen uns“, schrieb Kroos. So viel Weltklasse auf engstem Raum, die Real-Kabine ist eine Ansammlung vieler noch immer aktiver Fußball-Legenden.

Und was diese Musterprofis alle miteinander verbindet? Das ist diese Gier nach Erfolgen, die Energie, auch in jedem Training wieder an oder über die Grenze zu gehen.

Kroos und Modric trotzen ihrem fortgeschrittenen Fußballer-Alter, machen auch mit 33 und 37 Jahren keinen Schritt weniger. Modric etwa sehe jede Übungseinheit als „Invest in sich selbst, um besser zu werden“.

Kroos schwärmte: „Deshalb ist er ein Glücksfall für jedes Talent, das ihn im Training hautnah erleben darf. Er ist das perfekte Vorbild.“

Modric kann Widerstände überwinden

Modric verkörpere „Perfektion“, er liebe den Fußball. Doch bei aller Kunst, die er mit gelegentlichen Außenristpässen oder tollen Torschüssen in sein Spiel einstreut, ist da noch viel mehr.

Da ist diese Fähigkeit, Widerstände zu überwinden. Erinnert sei an das Endspiel in der Königsklasse im Sommer 2014 gegen Atletico Madrid. Real lag bis zur fünften Minute der Nachspielzeit hinten. Der letzte Eckball der Partie wurde von Modric mit allerhöchster Präzision in diese kleine Lücke in der Mitte getreten und fand den Kopf Abwehr-Stürmers Sergio Ramos. Der Rest ist Geschichte, in der Nachspielzeit gewannen die Königlichen mit 4:1.

Während Kroos vor allem Taktgeber und „Pass-Maschine“ ist, sucht Modric häufiger die Zweikämpfe, ist öfter ins Umschaltspiel eingebunden.

Die 2021 geholten Mega-Talente Eduardo Camavinga und Aurélien Tchouaméni können in ihrem Schatten reifen und dann übernehmen, wenn das Traum-Duo nicht mehr da ist.

Real will erneut Manchester City rauskegeln

Diese Zeit ist allerdings noch nicht gekommen. Wie im Vorjahr (3:4/3:1) auch, wollen die Madrilenen mit Manchester City einen Mit-Favoriten im Halbfinale der Königsklasse rauskegeln.

Das 1:1 aus dem Hinspiel gilt es zu veredeln. Wer das „alte Ehepaar“ Kroos und Modric allerdings vorschnell abschreibt, der könnte wieder eines Besseren belehrt werden, zu tief ist die „Sieger-DNA“ verinnerlicht. Vor allem die historische Dreifachverteidigung des Champions-League-Titels von 2016 bis 2018 hat die Beziehung untereinander – aber auch zum Gesamtklub - verstärkt.