BBL-Playoffs: Sicherer Sieg für Bayern, Oldenburg verliert

Nach dem Auftaktpatzer von Titelverteidiger ALBA Berlin hat der Dauerrivale Bayern München einen erfolgreichen Start in die Playoffs der Basketball-Bundesliga hingelegt.

Der Pokalsieger setzte sich im ersten Duell der Viertelfinal-Serie best of five gegen die BG Göttingen mit 87:67 (44:36) durch. Eine Heimniederlage kassierte dagegen Ex-Meister EWE Baskets Oldenburg durch ein 80:90 (45:56) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg.