Tennis-Masters in Rom: Zverev verpasst Viertelfinale von Rom - Hanfmann weiter

Wieder eine Nummer zu groß: Alexander Zverev scheitert im Viertelfinale des ATP-Masters in Rom gegen Daniil Medwedew deutlich. Nach einem langen Tag verpasst Zverev die Revanche gegen den Russen deutlich.

Olympiasieger Alexander Zverev hat das Viertelfinale beim ATP-Masters in Rom deutlich verpasst.

Nach Abbruch: Zverev mit Doppel-Spieltag

Am Vormittag hatte er sich in der Fortsetzung des am Montag abgebrochenen Spiels gegen den US-Amerikaner Jeffrey John Wolf mit 6:4, 7:5 durchgesetzt und sich dann auf das brisante Duell mit Medwedew vorbereitet.