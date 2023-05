TV-Premiere beim Finale der Champions League - wer das Endspiel kommentiert

Beim Champions-League-Finale in Istanbul wird es zu einer TV-Premiere kommen. Erstmals in der Geschichte des deutschen Fernsehens kommentiert eine Frau das Endspiel der Königsklasse.

Wie das ZDF auf dpa-Anfrage bestätigte, sitzt Claudia Neumann am 10. Juni in Istanbul am Mikrofon. Die Bild berichtete am Dienstag zuerst über den historischen TV-Auftritt.