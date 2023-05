US-Unternehmerin Kang übernimmt Olympique Lyon

Die amerikanische Unternehmerin Michele Kang übernimmt die Mehrheit der Anteile am französischen Frauenfußball-Meister Olympique Lyon.

Die amerikanische Unternehmerin Michele Kang übernimmt die Mehrheit der Anteile am französischen Frauenfußball-Meister Olympique Lyon. Das gaben die beteiligten Partner am Dienstag bekannt. Demnach will Kang den Champions-League-Sieger Ende Juni mit dem US-Team Washington Spirit aus der NWSL zusammenführen, das sie ebenfalls besitzt. Somit solle im Fußball die erste Multi-Team-Organisation entstehen, die von einer Frau geführt wird.