ATP-Masters: Hanfmann setzt Siegeszug in Rom fort

Hanfmann setzte sich in der „ewigen Stadt“ im Achtelfinale nach 2:35 Stunden mit 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 gegen Andrej Rublew durch und steht damit erstmals bei einem Turnier der 1000er-Kategorie in der Runde der letzten Acht.

„Das war gladiatorenmäßig hier in Rom“, sagte Hanfmann nach dem Match bei Sky , „ich bin ein bisschen sprachlos. Das war eine Energieleistung. Ich habe etwas schwere Beine nach drei geilen Matches an drei Tagen.“

Kurioser Spieltag: Zverev musst doppelt ran

Für Zverev ist es der zweite Auftritt des Tages in Rom. Am Vormittag hatte er sich in der Fortsetzung des am Montag abgebrochenen Spiels gegen den US-Amerikaner Jeffrey John Wolf mit 6:4, 7:5 durchgesetzt.