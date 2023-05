Nagelsmann-Berater: So lief die Trennung beim FC Bayern

Julian Nagelsmanns Berater Volker Struth verrät, wie er von der Trennung des FC Bayern von seinem Klienten erfahren hat. Auch Carsten Maschmeyer und Jan-Josef Liefers tauchen in der Story auf.

„Ich war in einem Kölner Restaurant mit Carsten Maschmeyer und habe an diesem Abend auch den Schauspieler Jan-Josef Liefers kennengelernt. Wir haben gerade ein Fläschchen Wein getrunken, als ich einen Anruf eines Journalisten erhielt“, berichtete Struth im Bild -Podcast Phrasenmäher .

Nagelsmann soll überrascht reagiert haben

Im Laufe des Abends habe er dann immer mehr Nachrichten bekommen, was ihn veranlasste, Nagelsmann zu kontaktieren: „Er wusste auch von nichts und fragte uns nach dem Motto: ‚Wollt Ihr mich auf den Arm nehmen?‘“

Später habe sich Struth bei Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic persönlich gemeldet und ihn über WhatsApp gefragt: „‚Müssen wir was wissen?‘ Und dann kam der Anruf: ‚Kommt doch morgen ins Büro an die Säbener Straße.‘ Und dann wussten wir, dass da was dran ist.“