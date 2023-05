Giro: Ackermann verpasst Sieg - Wlassow muss aufgeben

"Ich bin unglaublich happy", sagte Cort Nielsen, der nun Tagessiege bei allen drei großen Landesrundfahrten auf der Habensseite hat: "Es war so ein harter Tag heute. Eine der schlimmsten Etappen, die ich auf dem Rad erlebt habe."

Einen herben Rückschlag musste zuvor Bora-hansgrohe hinnehmen. Der erkrankte Topfahrer Alexander Wlassow, zuvor Sechstplatzierter in der Gesamtwertung, fiel früh zurück und gab nach rund 65 km erschöpft die Rundfahrt auf. Die Hoffnungen des Teams ruhen nun auf Kämna, der erstmals mit Ambitionen in der Gesamtwertung an den Start der Italien-Rundfahrt gegangen war und eine Top-Ten-Platzierung anstrebt. Sein Rückstand auf den Briten Thomas beträgt als Gesamtsiebter weiterhin 1:52 Minuten.