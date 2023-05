BVB: Hummels-Entscheidung naht! Diese drei Optionen hat der BVB-Star

Ballgefühl wie Papa - so viel Talent steckt in Hummels' Sohn

Auffällig oft genießt Mats Hummels in diesen Tagen das Bad in der Menge.

Kehl will mit Hummels verlängern

Kehl habe ein positives Gefühl in der Sache, am Ende läge die Entscheidung aber bei Hummels. „Ich merke, dass er unglaublich hungrig ist, aber er muss ein Commitment für eine neue Saison eingehen.“

In einer neuen Ausgabe des SPORT1 Podcasts „ Die Dortmund-Woche “ sprechen die Reporter Patrick Berger und Oliver Müller über die Zukunft von Hummels – und die beiden Experten haben eine Vermutung.

Hummels-Abschied? „Ich glaube er geht“

„Er hat eine sehr wichtige Rolle gespielt und war in der letzten großen Dekade der Vereinsgeschichte mit den beiden Meisterschaften unter Klopp eine wichtige Stütze“, meint Müller.

Der langjährige BVB-Reporter findet es „sehr verblüffend, weil es selten in diesem Geschäft passiert, dass nichts Erhärtbares bezüglich seiner Zukunft durchsickert. Das lässt mich darauf schließen, dass es seine Abschiedsschleife ist, die er gerade dreht.“

Hummels wird mit der MLS in Verbindung gebracht

Zuletzt wurde US-Sportfan Hummels auch mit einem Wechsel in die MLS in Verbindung gebracht. Auch ein Karriereende mit anschließendem Job bei Borussia Dortmund ist, neben der Möglichkeit zur Verlängerung um ein weiteres Jahr, ein Thema.

„Er überlegt es sich gerade gut, weil er in einer neuen Lebensphase ist und das verstehen wir sehr gut“, sagte Kehl.

In den Augen von TV-Experte Lothar Matthäus hätte sich der 76-malige Nationalspieler seinen neuen Vertrag redlich verdient. Matthäus fordert sogar für die kommende Saison einen Stammplatz für Hummels: „Mats Hummels muss meiner Meinung nach gesetzt sein. Es ist nur noch die Diskussion, wer neben ihm spielt: Schlotterbeck oder Süle?“