Werder trauert um Ex-Spieler Röntved

Der SV Werder Bremen trauert um Per Röntved. Der frühere Bundesliga-Profi der Grün-Weißen ist im Alter von 74 Jahren nach schwerer Krankheit in seiner Heimat Dänemark verstorben. Röntved ging, so hieß es in einer Vereinsmitteilung am Dienstag, als „einer der besten und komplettesten Defensivspieler, die je das Werder-Trikot trugen, in die Geschichte der Grün-Weißen ein“. Er bestritt zwischen 1972 und 1979 194 Bundesliga-Spiele für die Bremer und schoss dabei 40 Tore.