Düren erhält keine Regionalliga-Lizenz - Wattenscheid hofft

Der 1. FC Düren hat keine Lizenz für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga erhalten. Das bestätigte der Westdeutsche Fußballverband (WDVF) am Dienstag mit Verweis auf das Fehlen einer regionalligatauglichen Spielstätte. Sollte Düren auf einen Einspruch verzichten, würde der sportlich abgestiegene Ex-Bundesligist Wattenscheid 09 in der Liga bleiben.