Giro: Kämnas Co-Kapitän Wlassow gibt auf

Topfahrer Alexander Wlassow musste die Rundfahrt auf der ungewöhnlich kalten und verregneten 10. Etappe am Dienstag aufgeben. Der Russe hat mit einer Erkrankung zu kämpfen. Vor seiner Aufgabe lag er auf Platz sechs im Gesamtklassement.

Die Hoffnungen des deutschen Rennstalls Bora-hansgrohe ruhen nun auf Kämna, der erstmals mit Ambitionen in der Gesamtwertung an den Start der Italien-Rundfahrt gegangen war und eine Top-Ten-Platzierung anstrebt. Sein Rückstand auf den Gesamtführenden Geraint Thomas aus Großbritannien betrug vor der Etappe am Dienstag 1:52 Minuten.