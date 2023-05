Schweden als schlechte Gewinner? ESC-Zoff greift auf die Eishockey-WM über

Am Samstag lag Schweden beim Eurovision Song Contest vor Finnland, am Montag folgte ein Triumph bei der Eishockey-WM - und das Siegerteam ließ es sich nicht nehmen, etwas Salz in die doppelte Wunde zu streuen.

„And all I care about is you, you‘re stuck on me like a tattoo“, schrieb das Social-Media-Team der Tre Konor in einem Jubelbeitrag nach dem 2:1 im Penaltyschießen gegen den Erzrivalen. Den Text des ESC-Siegerlieds „Tattoo“ der schwedischen Sängerin Loreen.