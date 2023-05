Anzeige

Heim-EM: Deutsche Vorrundenspiele zur Primetime Heim-EM: Deutsche Vorrundenspiele zur Primetime

Auftaktspiel gegen die Schweiz um 20.45 Uhr © FIRO/FIRO/SID

SID

Deutschlands Handballer tragen ihre Vorrundenspiele bei der Heim-EM 2024 zur Primetime aus. Dies geht aus dem nun veröffentlichten Spielplan hervor.

Deutschlands Handballer tragen ihre Vorrundenspiele bei der Heim-EM 2024 zur Primetime aus. Dies geht aus dem nun veröffentlichten Spielplan hervor. Demnach wird das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz in der Düsseldorfer Fußball-Arena am 10. Januar um 20.45 Uhr angepfiffen, die beiden weiteren Vorrundenpartien in Berlin gegen Nordmazedonien (14. Januar) und Olympiasieger Frankreich (16. Januar) beginnen jeweils um 20.30 Uhr.

Alle Vorrundenpartien mit Ausnahme des Eröffnungsspieltags in Düsseldorf werden an den Standorten Mannheim, Berlin und München entweder um 18 Uhr oder 20.30 Uhr angepfiffen. In den beiden Hauptrundengruppen in Köln und Hamburg werden pro Spieltag jeweils drei Partien an einem Tag gespielt, die Zeitslots werden 15.30 Uhr, 18 Uhr und 20.30 Uhr sein. Das Spiel um Platz 5 in der Kölner Lanxess-Arena wird am Freitag, 26. Januar, um 15 Uhr stattfinden, daran anschließend um 17.45 Uhr und 20.30 Uhr die beiden Halbfinals. Das Bronze-Spiel beginnt am Sonntag, 28. Januar, um 15 Uhr, das Finale um den EM-Titel um 17.45 Uhr.

Anzeige