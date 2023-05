Eckel-Exponate im Deutschen Fußballmuseum zu sehen

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund stellt einige Exponate aus dem Nachlass des früheren Fußball-Weltmeisters Horst Eckel aus. Dies teilte das Museum am Dienstag mit. Der Käufer der Objekte, der anonym bleiben will, überlasse "die wichtigsten Stücke der Sammlung dem Museum als Dauerleihgabe", hieß es in einer Mitteilung. Eckel, einer der "Helden von Bern", war am 3. Dezember 2021 im Alter von 89 Jahren verstorben.