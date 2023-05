Lakers-Taktik gegen Jokic: "Schnappen und entführen"

Jokic hat Denver in der Basketball-Profiliga erstmals seit 2020 wieder unter die besten Vier geführt, dem Serben gelangen in den laufenden Playoffs bereits fünf Triple-Doubles, drei allein im Viertelfinale gegen die Phoenix Suns. Vor drei Jahren unterlagen die Nuggets den Lakers in der Corona-Bubble von Orlando im Halbfinale, L.A. wurde später Meister.