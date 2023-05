Formel1: Sebastian Vettel räumt mit Spekulation um seinen Rücktritt auf

Um Sebastian Vettel ist es zuletzt ruhig geworden. Seit der Heppenheimer am 20. November 2022 letztmals aus einem Formel-1-Wagen kletterte , wurden Auftritte in der Öffentlichkeit zu einer Seltenheit.

„Nach so langer Zeit im Rennsport habe ich zum ersten Mal so etwas wie einen Alltag“, sagte der viermalige Weltmeister in einem Interview der Bild am Sonntag. An das neue Leben nach der Karriere hat sich Vettel erst gewöhnen müssen. Nun genieße er vor allem die Zeit mit seinen Kindern.