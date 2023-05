Knossi-Show nun im September

In der letzten Woche haben wir voller Vorfreude das Line-Up für die zweiten Ausgabe von „Streaming Aces“ mit Gastgeber Jens „Knossi“ Knossalla verraten, heute müssen wir die weniger gute Nachricht verbreiten, dass die SPORT1 Pokershow in den September verschoben wird.

Aus technischen Gründen ist es leider nicht möglich, „Streaming Aces“ wie geplant am 23. Mai zu spielen. Ein Nachholtermin im Sommer macht aufgrund der bevorstehenden World Series of Poker in Las Vegas keinen Sinn, und somit wurde die zweite Ausgabe auf den 12. September verschoben.