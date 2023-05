Tennis: Zverev muss sich geldulden

Tennis-Sensation in Rom! Alcaraz blamiert sich gegen No-Name

Alexander Zverev startet gut in sein Drittrundenmatch in Rom. Dann macht ihm das Wetter einen Strich durch die Rechnung.

Olympiasieger Alexander Zverev muss sich auf dem Weg ins Achtelfinale des ATP-Masters in Rom gedulden.

Die Drittrundenpartie des Hamburgers gegen den US-Amerikaners Jeffrey John Wolf wurde am Montag beim Stand von 6:4, 3:3 für den Deutschen wegen Regens abgebrochen und wird am Dienstag fortgeführt. In der nächsten Runde würde der Russe Daniil Medvedev warten.