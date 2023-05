Busparade vor Tausenden Fans: Barca feiert Meistertitel

Der FC Barcelona hat die Meistertitel der Männer- und Frauenteams mit einer Parade vor tausenden Fans in der katalanischen Metropole gefeiert. Die Mannschaften fuhren in zwei offenen Bussen vom Camp Nou zum Arc de Triomf, die Straßen waren von jubelnden Anhängern gesäumt. Robert Lewandowski und Co. hatten erstmals seit 2019 wieder die Liga gewonnen, die Frauen zum vierten Mal in Serie.