Maccabi Haifa erneut Meister in Israel

Maccabi Haifa hat zum dritten Mal in Folge die israelische Fußball-Meisterschaft gewonnen. Der Titelverteidiger machte am vorletzten Spieltag durch ein 5:1 (1:1) bei Maccabi Netanya den insgesamt 15. Titel der Vereinsgeschichte perfekt. Erfolgreicher war einzig Maccabi Tel Aviv mit 23 Meisterschaften.

Haifa nimmt somit in der kommenden Saison an der ersten Qualifikations-Runde zur Champions League teil. In der vergangenen Spielzeit hatte sich Maccabi als erster israelischer Verein für die Gruppenphase der Königsklasse qualifiziert, bezwang dort Juventus Turin, schied aber mit nur drei Punkten aus.