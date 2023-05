Anzeige

Formel1: Ferrari-Wechsel? Hamilton gesteht Fantasien ein - Gedankenspiele mit MotoGP und NASCAR Hamilton offenbart Ferrari-Fantasien

Hamilton verrät Lieblingsgegner

Niklas Trettin

Heuert Lewis Hamilton eines Tages bei Ferrari an? Wie der siebenmalige Weltmeister offenbart, hat er schon einmal über einen Wechsel zur Scuderia nachgedacht. Auch andere Rennserien reizen den Rekord-Weltmeister.

Zum Ende der Formel-1-Saison 2023 läuft das Arbeitspapier von Lewis Hamilton bei Mercedes aus. Immer wieder kursierten in den vergangenen Monaten deshalb Gerüchte, dass es den Engländer in Zukunft auch zu Ferrari ziehen könnte.

In einem Gespräch mit ESPN verriet Hamilton nun, dass er sich durchaus schon einmal mit diesem Gedanken befasst hat. „Ich habe über die Ferrari-Fahrer nachgedacht und sie auf den Bildschirmen an der Rennstrecke beobachtet, und natürlich fragt man sich, wie es wäre, in Rot zu fahren“, gab der 38-Jährige offen zu und ergänzte: „Aber dann gehe ich zu meinem Team, zu Mercedes, und das ist mein Zuhause. Ich bin glücklich, wo ich bin.“

Hamilton habe zwar noch keinen neuen Vertrag unterschrieben, doch „wir arbeiten an einem“, stellte er klar. Während des Grand-Prix in Miami erklärte der siebenmalige Weltmeister bereits, dass er noch einige Jahre in der Formel 1 plane.

Die Tatsache, dass die Silberpfeile im zweiten Jahr in Folge kaum siegfähig sind, raubt dem Routinier nicht die Motivation. „Ich bin nicht am Ende meiner Karriere, ich bin nicht in der Abwärtsspirale meiner Karriere. Ich bin in meiner besten Zeit. Es hängt alles davon ab, wie hart ich arbeiten will und wie gut ich körperlich und mental in Form bleibe“, sagte Hamilton.

Andere Sportler wie LeBron James oder Tom Brady spornen ihn an und zeigen, wie man lange durchhalten kann, wenn man die nötige Energie und Zeit aufbringt.

Vertragsverlängerung? Hamilton hat „keine Panik“

Im Prinzip scheint das neue Arbeitspapier bei Mercedes also nur reine Formsache zu sein. Dabei ist Hamilton eine langfristige Laufzeit wichtig. „Ich will nicht nur ein Jahr hier bleiben. Ich möchte länger bleiben“, betonte er.

Wann die Verlängerung verkündet wird? „Es gibt keine Panik, wir werden es schaffen, keiner von uns fühlt Druck, wir sind immer ehrlich“, sagte der 38-Jährige, der dem Rennstall seit mittlerweile zehn Jahren angehört und hauptverantwortlich für eine unvergleichliche Erfolgsära ist.

Dennoch lässt sich Hamilton wenigstens eine Hintertür offen und erwägt über kurz oder lang eine Rückkehr zu einem seiner Ex-Teams: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nie darüber nachgedacht habe, meine Karriere woanders zu beenden. Ich würde gerne glauben, dass ich immer ein Teil der McLaren-Familie sein werde. Ich habe dort angefangen, als ich 13 Jahre alt war, also habe ich darüber nachgedacht, wie es aussehen würde, wenn ich eines Tages bei McLaren wäre.“

Hamilton liebäugelt mit MotoGP und NASCAR

Auch ein Einsatz in einer anderen Rennserie würde Hamilton offenbar reizen.

„Ich habe vor Jahren einen Tausch mit Tony Stewart gemacht, das war lustig. Irgendwann würde ich das gerne mal ausprobieren“, blickte der Brite auf eine Aktion mit dem US-amerikanischen NASCAR-Piloten zurück.

Hamilton fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass es ein Traum von mir ist, in einer anderen Serie zu fahren, aber ich bin ein Bewunderer und ein Fan des Rennsports und anderer Sportarten, also würde ich es immer gerne versuchen. Es ist eine tolle Gelegenheit, zum Beispiel mit Valentino Rossi zu tauschen und ein MotoGP-Motorrad zu testen.“

Die IndyCar-Serie habe ebenfalls das Interesse des Mercedes-Star geweckt. „Irgendwann würde ich gerne mal eines dieser Autos ausprobieren. Ich bin kein großer Fan des großen Kopfschutzes, den sie haben, aber die Old-School-Autos, die sie haben, klingen und sehen gut aus“, schwärmte er.