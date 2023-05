Premier League: Chelsea-Besitzer Boehly bereut wohl Tuchel-Entlassung

Chelseas Albtraumsaison ist auch an den neuen Besitzern um Todd Boehly nicht spurlos vorbeigegangen. Wie die Daily Mail berichtet, sollen die Bosse die Entlassung von Thomas Tuchel mittlerweile bereuen.

In der Premier League steht man mittlerweile mit acht Punkten Rückstand auf Aufsteiger Fulham auf einem desaströsen elften Platz.

Tuchel sei trotzdem nicht der ideale Mann für Projekt gewesen

Nur kurz nach Tuchels Aus hatten die Blues als Nachfolger Graham Potter präsentiert, unter dem Chelsea jedoch keine Trendwende in der Liga gelang (7S, 7U, 8N).

Havertz „aus dem Nichts gefeuert“

„Das macht immer etwas mit einer Mannschaft - wenn man Erfolg hatte mit dem Trainer, aber der dann relativ schnell und aus dem Nichts gefeuert wird“, erklärte Nationalspieler Kai Havertz kürzlich bei Sky . Verständlich, denn schließlich lag der Triumph in der Champions League nur knapp 1,5 Jahre zurück.

Nachdem auch unter Interimstrainer Frank Lampard keine Besserung in der Liga in Sicht war, hofft man nun, in Ex-PSG- und Tottenham-Trainer Maurizio Pochettino den geeigneten Trainer gefunden zu haben.