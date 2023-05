Bundesliga: Warum Köln dem FC Bayern den Titel versauen kann

„Wir holen uns das Ding!“

Allen voran Thomas Müller und Joshua Kimmich bläuen wohl gerade so ziemlich jedem im Klub ein, wie besonders die Meisterschaft zum Abschluss dieser Chaos-Saison noch wäre. „Für Thomas ist im Moment jedes Bundesliga-Spiel ein Champions League-Finale,“ erzählt ein Klubangestellter, „das hat in der Form auch noch keiner erlebt.“

In der Mixed Zone, dem Bereich, in dem die Spieler die Interviews geben, brüllte Müller neulich in Richtung der Journalisten: „Wir holen uns das Ding! Könnt ihr schreiben.“ Daran, das spüren sie im Verein, will er sich messen lassen.