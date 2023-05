Knieverletzung! Saison-Aus für Sabitzer - Bayern Leihgabe fehlt Manchester United

Für Bayern Münchens Leihspieler Marcel Sabitzer ist die Saison mit Manchester United in der englischen Premier League vorzeitig beendet.

Für Bayern Münchens Leihspieler ist die Saison mit Manchester United in der Premier League vorzeitig beendet. Der Österreicher hat eine Meniskusverletzung erlitten, teilte der Verein am Montag mit. Sabitzer wird somit auch das FA-Cup-Finale gegen den Stadtrivalen City am 3. Juni verpassen.