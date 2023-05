Schalke-Held Bülter bei Bayern-Pleite in der Kritik

Mit Blick auf den Existenzkampf in der Bundesliga schlug diese Packung für den FC Schalke 04 gleich doppelt ins Kontor.

Nicht nur, dass die weiter in akuter Abstiegsnot schwebenden Königsblauen beim 0:6 (0:2) vom FC Bayern nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen wurden.

Vielmehr fehlt im nächsten so wichtige Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sa., 15.30 Uhr im Liveticker ) nun auch noch Marius Bülter.

Ausgerechnet Schalkes Nummer 11, zuletzt einer der Besten im Team von Trainer Thomas Reis, wurde beim Auftritt in der Allianz Arena zur tragischen Figur.

Bülter mit fünfter Gelben Karte

„Ich weiß nicht, was er da hinten macht“, kritisierte Sky-Experte Dietmar Hamann die ungewohnte Aktion des 30-Jährigen so weit hinten in der Defensive.