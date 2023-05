Transfer-Zweikampf: Bayern und BVB heiß auf Ajax-Star!

Kehl-Aussage: “Ist eine breitbeinige Kampfansage an den FC Bayern“

Bahnt sich hier etwa ein spannender Transfer-Zweikampf zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund an?

Beide Klubs haben bereits das Management des mexikanischen Nationalspielers kontaktiert und ihr Interesse, über das auch De Telegraaf und Sport Bild berichten, an ihm hinterlegt.

Bayern-Coach Tuchel ein Fan von Álvarez

Álvarez, 25 Jahre alt und 1,87 Meter groß, ist ein klassischer Sechser, kann aber auch in der Innenverteidigung spielen. Spannend: Bayern-Coach Thomas Tuchel wollte ihn vergangenen Sommer bereits zum FC Chelsea holen!

Ajax ließ Álvarez damals allerdings nicht ziehen und lehnte ein Angebot aus London in Höhe von umgerechnet rund 60 Millionen Euro ab.

Im Winter, als Tuchel entlassen war, scheiterten die Blues dann ein weiteres Mal - mit einer reduzierten Offerte von rund 50 Millionen Euro. Die Folge: Wenig später wechselte der argentinische WM-Star Enzo Fernandez für eine Rekordsumme von 121 Millionen Euro an die Stamford Bridge.

Álvarez, der in Amsterdam noch einen Vertrag bis 2025 hat, zeigte sich über den geplatzten Deal enttäuscht. Doch die Ajax-Bosse versprachen ihm, in diesem Sommer wechseln zu dürfen - für etwas weniger Geld.

Bayern und BVB gefällt Gesamtpaket

Beide Bundesligisten wollen ihre Defensive verstärken und sehen in Álvarez aufgrund seiner Spielweise, seiner Variabilität, seiner Erfahrung (u.a. 62 Einsätze für Mexiko) und seines moderaten Preises ein sehr gutes Gesamtpaket. Wie SPORT1 aus Holland erfuhr, sollen sich die Ajax-Bosse intern auf ein Preisschild von rund 35 Millionen Euro festgelegt haben.

Der perfekte Partner für Kimmich?

Álvarez halten Salihamidzic und Co. für eine Top-Alternative, um Joshua Kimmich künftig mehr spielerische Freiheiten im Mittelfeld zu ermöglichen – weil er, ähnlich wie einst Spanien-Star Javi Martinez, taktisch diszipliniert agiert und keinen noch so unangenehmen Zweikampf scheut.

In München würde Álvarez auf seine Ex-Mitspieler Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui treffen, die 2022 aus Amsterdam an die Isar kamen. An Mazraoui war damals übrigens auch auf der BVB dran - bis die Bayern ernst machten.