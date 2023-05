Anzeige

Dani Olmo, das Bundesliga-Schnäppchen, über das niemand spricht Das 40-Millionen-Schnäppchen

Von Top-Klubs gejagt: Verliert RB bald seinen Pokalhelden?

Ljubo Herceg

Ein Fußball-Experte schwärmt von einem „40-Millionen-Schnäppchen“, das „Chancen aus dem Nichts kreiert“. SPORT1 beleuchtet Dani Olmo etwas genauer und erklärt, warum er bei Barca und Real auf dem Zettel steht.

Ein bewegender Sommer kommt auf RB-Star Dani Olmo zu!

Der spanische Edeltechniker ist eine der lukrativsten Optionen auf dem Transfermarkt, was einige europäische Giganten hellhörig gemacht hat.

Die Tatsache, dass sein Vertrag 2024 ausläuft, macht den Leipziger fast schon zu einem Transfer-Schnäppchen. Denn im Raum stehen offenbar nur läppische 40 Millionen Euro, da eine Vertragsverlängerung mit Leipzig bislang gescheitert ist.

Zwar ist am Gerücht, der FC Bayern habe Interesse am 25-Jährigen nach SPORT1-Informationen nichts dran, doch mit dem FC Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid sind gleich drei Topklubs aus Olmos Heimat heiße Kandidaten.

Premier-League-Klubs wie Chelsea und ManUnited sollen zwar ihr Glück beim spanischen Nationalspieler auch versucht haben, doch Olmo bevorzuge einen Transfer nach Spanien.

Darum wollte Olmo kein Bild mit Barca-Legende Messi

Dani Olmo wurde am 7. Mai 1998 vor den Toren Barcelonas geboren und rannte trotz der großen Affinität seines Geburtsort Terrassa für Feld-Hockey ausschließlich dem runden Leder hinterher.

Ein Straßen-Fußballer durch und durch, der sich lieber von Sonnenaufgang bis zur Dämmerung mit dem Ball beschäftigte, als ein Foto mit einem der besten Fußballer aller Zeiten zu schießen.

„Ich kickte alleine den Ball und war glücklich, als jemand - ich glaube, es war ein Freund meines Vaters - auf mich zukam und sagte: ‚Hey Dani, komm her! Du wirst es nicht glauben. Du kannst ein Foto mit Lionel Messi machen‘“, erzählte er der spanischen Sportzeitung AS kürzlich.

„Wow, Messi, im Ernst? In Castelldefels? Welches Kind will nicht mit ihm fotografiert werden? Na, ich! Ich sagte etwas wie: ‚Nein danke. Mir geht‘s gut. Ich will weiterspielen! Es ist doch nur ein Foto, oder?‘ Aber gegen meinen Willen haben sie mich neben Messi gestellt und wir haben ein Foto gemacht“, so Olmo weiter.

Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass er seinen ersten Fußball-Schritte beim kleineren Espanyol Barcelona (2006 - 2009) gemacht hatte, ehe der 1,79 Meter dünne Schlaks sich mit neun Jahren dann der berühmt-berüchtigten La Masia anschloss.

Ex-Coach Bjelica schwärmt von RB-Star

In Barcas Nachwuchsakademie zeigte sich auch schnell das große Talent des Spielmachers, der auf Anhieb Stammspieler und Leistungsträger wurde. Doch nur sechs Jahre später wechselte der damalige Spielführer völlig überraschend zu Dinamo Zagreb.

Mit erst 16 Jahren kehrte Olmo seiner Heimat den Rücken und wagte das Abenteuer Kroatien! „Dani ist ein hervorragender Fußballer und Mensch. Er ist sehr bodenständig. Bis er 16 war, ist er in Spanien aufgewachsen. Dann kam er zu Dinamo und hatte dort die ersten zwei Jahre keine einfache Zeit“, erklärte sein ehemaliger Dinamo-Coach Nenad Bjelica im SPORT1-Interview.

Und kam gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: „Aber in den vergangenen beiden Jahren hat er sich sehr gut entwickelt, war unser bester Spieler. Er war Torjäger, Vorbereiter und für unser Team unersetzbar. Im Winter war der optimale Zeitpunkt für den nächsten Karrieresprung und ich glaube, dass er sich mit RB Leipzig den richtigen Verein ausgesucht hat.“

Nach fünf Meisterschaften mit den Blauen, drei Pokalsiegen und 62 Torbeteiligungen in 124 Einsätzen war Olmo bereit für seinen nächsten Karriereschritt. Im Januar 2020 wechselte er trotz verlockender Angebote europäischer Top-Klubs für 20 Millionen Euro zu RB Leipzig.

„Für mich war klar, dass das jetzt die beste Entscheidung für mich ist“, sagte der spanische U21-Europameister bei seiner Vorstellung. Zudem hatte er dem damaligen RB-Sportdirektor Markus Krösche bereits sein „Wort gegeben“, als in den vergangenen Tagen auch andere Vereine in den Poker eingestiegen waren.

Ein Anruf von Nagelsmann überzeugte den sensiblen Spanier

Krösche schwärmte zur der Zeit nicht nur vom Transfercoup, sondern vor allem von Olmos bodenständiger Art: „Das beschreibt auch seinen Charakter und hat uns jetzt schon bestätigt, dass er der richtige Spieler für uns ist.“

Aber sein spielerisches Können ließ er nicht außen vor: „Er ist ein fantastisch ausgebildeter Spieler, der technisch sehr beschlagen und torgefährlich ist und der vor allem mit seinen herausragenden Qualitäten im Ballbesitz unser Spiel in der Offensive noch variabler und stärker machen wird.“

Bjelica hingegen erklärte bei SPORT1, warum sich das spanische Offensiv-Juwel für die Sachsen entschieden hatte: „Außerdem hat Dani sicher der Anruf von Julian Nagelsmann beeindruckt, der ihm in diesem Gespräch sein Vertrauen ausgesprochen hat. Das war unglaublich wichtig für ihn, er ist ein sehr sensibler, einfacher Junge. Wenn er das Vertrauen seines Trainers spürt, dann geht er für ihn durchs Feuer. So war das auch bei mir.“

RB-Coach über Olmo: „Er kann eine Liga prägen“

Kein Wunder also, dass der Spielmacher sich schnell unter Nagelsmann durchsetzte und selbst bei seinen Nachfolgern Jesse Marsch, Achim Beierlorzer, Domenci Tedesco und aktuell Marco Rose nicht aus der ersten Mannschaft wegzudenken war.

„Wenn Dani Olmo regelmäßig gesund bleibt, ist er sicherlich ein Spieler, der eine Liga prägen kann und unfassbare Leichtigkeit und fußballerische Qualität ausstrahlt“, sagte Rose jüngst und spielte auf die zahlreichen Verletzungen des Spaniers an.

Den Ursprung von Olmos Leidensgeschichte sieht Leipzigs Trainer in dessen direkt aufeinanderfolgenden Turnierteilnahmen bei der U21-EM sowie bei den Olympischen Spielen 2021: „Wir versuchen, dass nach und nach in den Griff zu bekommen. Wichtig ist für uns, so einen Spieler auf dem Platz zu haben, weil er uns in gewissem Maß Erfolg garantiert.“

Nachdem er wettbewerbsübergreifend in der laufenden Saison bereits 17 Spiele verpasst hat, ist Olmo seit acht Spielen endlich top-fit und mitverantwortlich für den Aufschwung von RB. Am Erreichen des DFB-Pokalfinales und der Rückkehr auf Platz drei in der Bundesliga hat der 25-Jährige einen großen Anteil.

Obwohl Olmo von 2520 möglichen Spielminuten nur 1371 bestritten hat, weist er in 28 Einsätzen starke 14 Torbeteiligungen auf, was sein enormes Potenzial nochmals unterstreicht.

Zu seinen Stärken zählen vor allem seine Schnelligkeit, Vertikalität und Dribblings sowie seine Vielseitigkeit, denn der 25-Jährige kann auf der Zehn, auf den Flügeln und selbst als zweiter Stürmer spielen. Nicht von ungefähr stand Olmo bei der WM 2022 in allen vier Spielen der Furia Roja über 90 Minuten auf dem Platz.

Laut Bjelica „wird der nächste Sprung nicht lange auf sich warten lassen. Nichts gegen Leipzig, das ist ein großer Klub, aber Dani hat das Potenzial für einen Top-Klub wie den FC Barcelona oder Real Madrid“, so der heutige Coach von Trabzonspor.

Dani Olmo hat Alter, Preis und Voraussetzungen für Top-Klubs

Was Leipzigs Offensiv-Juwel für die ganz großen Vereine qualifiziert, bringt der ehemalige FCK-Spieler treffend auf den Punkt: „Er ist mental sehr stark und bleibt immer auf dem Boden. Auf dem Platz und auch daneben ist er nur auf Fußball fokussiert.“

Und betont bei SPORT1 nochmals: „Aber einzigartig ist seine Mentalität, die nicht viele junge Spieler haben. Damit kann Dani ganz weit kommen.“ Daher kommt das Interesse der spanisch drei Schwergewichte nicht überraschend. Erst recht, da Olmo das „40-Millionen-Schnäppchen“ schlechthin ist und „Chancen aus dem Nichts kreiert“, wie Sky-Experte Didi Hamann kürzlich betonte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)