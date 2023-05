BVB-Psychospielchen! "... dann werden wir mal sehen, was Bayern macht"

Der Kampf um die Meisterschaft geht in die heiße Phase - mit einem Vorsprung für die Bayern. Doch Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl sieht Schwarzgelb in einer „positiven Situation“ und stichelt gegen die Münchner.

„Ich glaube, dass die Bayern mehr nachdenken. Die Bayern sind jetzt in einer Situation, die für sie relativ ungewohnt ist“, sagte der 43-Jährige am Sonntag bei Sky90 .

Kehl: BVB gewinnt alle Spiele

Bei den noch ausstehenden Spielen in Augsburg und gegen Mainz gab sich der frühere Mittelfeldspieler siegessicher: „Ich glaube, dass wir beide Spiele gewinnen werden, und dann werden wir mal sehen, was der FC Bayern macht.“

Die Münchner empfangen am Wochenende Pokal-Finalist Leipzig, zum Saisonabschluss steht ein Gastspiel in Köln an. Der BVB muss zunächst auswärts beim FC Augsburg ran, ehe am letzten Spieltag der 1. FSV Mainz 05 im Signal Iduna Park zu Gast sein wird.