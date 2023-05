Anzeige

Deutsche Nummer eins für Struff nur Nebensache Das ist für Struff nur Nebensache

Struff steht auf Platz 28 in der Weltrangliste © AFP/SID/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

SID

Für Jan-Lennard Struff wäre der Aufstieg zur Nummer eins im deutschen Tennis nur eine Nebensache.

Für Jan-Lennard Struff wäre der Aufstieg zur Nummer eins im deutschen Tennis nur eine Nebensache. „Ich schaue auf mich und freue mich über meine Ergebnisse und die beste Weltranglistenposition meiner Karriere“, sagte der 33-Jährige, der in der kommenden Woche an Alexander Zverev vorbeiziehen könnte, im DTB-Interview: „Wir haben mit Sascha jemanden, der seit Jahren die klare Nummer 1 in Deutschland ist.“

Dass er mit seiner besten Karriereplatzierung als ATP-28. so nah an Zverev herangerückt ist, sei vor allem auch der langwierigen Verletzung seines Mannschaftskollegen aus dem deutschen Davis-Cup-Team geschuldet, fügte Struff im DTB-Interview an: "Ich bin mir sicher, dass auch er demnächst wieder weiter oben in der Rangliste stehen wird."

Anzeige