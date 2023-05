Champions-League-Finale der Frauen ausverkauft

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg kämpfen vor vollem Haus um ihren dritten Champions-League-Titel. Wie der niederländische Verband KNVB mitteilte, ist das Endspiel im PSV-Stadion in Eindhoven am 3. Juni mit 34.120 Zuschauenden ausverkauft. Gegner der Wölfe, die 2013 und 2014 in der Königsklasse triumphiert hatten, ist der FC Barcelona.