Marmoush wechselt ablösefrei zu Eintracht Frankfurt

Marmoush unterschreibt bis 2027 in Frankfurt © Eintracht Frankfurt/Eintracht Frankfurt/Eintracht Frankfurt

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Offensivspieler Omar Marmoush zur kommenden Saison verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, wechselt der 24-Jährige ablösefrei vom VfL Wolfsburg an den Main und unterschreibt dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.