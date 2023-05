Inter und City in der Champions League favorisiert

Inter Mailand ist klarer Favorit vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Stadtrivale AC am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). Der Hinspiel-Sieger (2:0) geht beim Sportwettenanbieter bwin mit der Siegquote 2,10 in das brisante Derby. Dass der AC gegen Inter noch die Wende schafft, hält bwin für unwahrscheinlich. Ein Sieg des AC ist mit Quote 3,60 notiert, ein für das Weiterkommen notwendiges 3:0 mit Quote 36,00.