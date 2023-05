Transfermarkt: Fix! Benfica-Star Alejandro Grimaldo wechselt zu Bayer Leverkusen

Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt Alejandro Grimaldo im Sommer ablösefrei von Benfica Lissabon ins Rheinland. Schon in den vergangenen Tagen habe der 27-Jährige Teile des Medizinchecks absolviert. Nun folgte die Vertragsunterschrift, der Abwehrmann bindet sich langfristig bis 2027 an die Leverkusener.

Nach Informationen des kicker greift Bayer für den Transfer trotzdem tief in die Tasche. Die Werkself lehne sich an die Summen an, die Grimaldo für einen Verbleib in Lissabon aufgerufen habe. So beziffert die portugiesische Zeitung Record das Handgeld für die Unterschrift auf zwölf Millionen Euro, hinzu kommt ein Jahresgehalt von etwa sechs Millionen Euro.